Ярославцы создали петицию, чтобы на Автозаводской улице закопали яму

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-13T17:49:39+03:00

По словам жителей, траншею не могут закопать уже месяц

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Ярославцы создали петицию и о том, чтобы на Автозаводской улице закопали яму. Обращение размещено на портале «Местная петиция». Траншея, про которую идет речь находится у дома №49/1.

- Уже месяц, как выкопали яму, ничего с ней не делают. Приезжала несколько раз делегация. Постояли и уехали. С коляской из подъезда не выйти. Просим поторопить рабочих! Одно дело, если бы это не мешало людям, но по факту это приносит массу сложностей для жителей дома, - жалуются горожане.

Петицию разместили 12 сентября. На вечер 13 сентября ее поддержало 86 человек. Если свои подписи под обращением поставят более 1271 жителей региона, то к решению проблемы подключится депутат Государственной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU