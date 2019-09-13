2019-09-13T16:50:21+03:00
Происшествия

В Ярославской области заблудившийся пенсионер больше суток провел в лесу

Обессилевшего и замерзшего пожилого человека спасли полицейские
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Пожилой человек больше суток провел один в лесу. Фото: УМВД России по Ярославской области.Пожилой человек больше суток провел один в лесу. Фото: УМВД России по Ярославской области.
Изменить размер текста:

Пятница, 13 сентября, несмотря на зловещую дату, стала счастливым днем для 82-летнего жителя Переславля-Залесского. Накануне днем мужчина ушел в лес за клюквой. Ходил-ходил и заблудился. Родные ждали пенсионера сутки, а потом бросились в полицию.

- Утром 13 сентября в дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что 12 сентября около 8 часов утра его отец отправился в лес и до настоящего времени не вернулся, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Полицейские немедленно приехали на место и начали прочесывать лес. Через некоторое время недалеко от деревни Говырино у болота «Куница» они наткнулись на обездвиженного мужчину. Пожилой человек был дезориентирован, очень замерз, не мог ни говорить, ни самостоятельно идти. На место срочно вызвали скорую. Полицейские взяли медицинские носилки, положили на них пенсионера и вынесли из леса.

Мужчина замерз и обессилел. Его пришлось выносить на носилках. Фото: УМВД России по Ярославской области.

Мужчина замерз и обессилел. Его пришлось выносить на носилках. Фото: УМВД России по Ярославской области.

Мужчину госпитализировали. Как рассказали в УМВД, сейчас состояние пенсионера медики оценивают как удовлетворительное.

В полиции еще раз напомнили ярославцам, что не стоит идти в лес, если не уверены, что сможете отыскать дорогу назад, обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон и изучите основные правила ориентирования в лесу. Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь. Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте. Если заблудились или почувствовали себя плохо, обращайтесь за помощью по телефону 112 или 102.

Теперь 13 сентября пенсионер может считать своим вторым днем рождения. Фото: УМВД России по Ярославской области.

Теперь 13 сентября пенсионер может считать своим вторым днем рождения. Фото: УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле два серийных автомобильных вора услышали свои приговоры
Сотрудница почты в Ярославле украла 93 тысячи рублей своих клиентов
Любимые места летнего отдыха ярославцев – Украина и Турция
Мертвый лось на трассе повредил сразу пять машин
В Ярославле у должника отобрали 32 договора на долевое строительство
В Ярославле школу №18 эвакуировали из-за странного сообщения в соцсетях
Ночью под Ярославлем иномарка насмерть сбила мужчину в тапочках и спорткостюме
В Ярославле могут незаконно снести воинский мемориал
В Ярославле ожидается резкое похолодание
Ярославские приставы вернули беженку в детский дом
Жители Кузнечихи проголосовали против нового района у себя под боком
Пьяный ярославец угнал иномарку друга и свалился в кювет
Воспринимайте это как манифест: Тина Канделаки поставит в планку ярославских сплетников
На трассе М-8 под Ярославлем «КИА» столкнулась с УАЗом, есть пострадавшие
Бронепоезд набирает скорость! «Локомотив» - «Динамо» – 5:2
Детям из школы № 29 выдали новые канцтовары взамен испорченных в пожаре
Ярославцы начали подозревать страховщиков в поджогах машин
Не могла вступить на ногу: в Ярославле «Лексус» на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку
После передачи рыбинского МУП «Теплоэнерго» инвестору, вырастут тарифы на горячую воду и тепло
Ярославский водолаз снял видео в затонувшем ресторане-дебаркадере
На Московском проспекте трактор протаранил легковушку
Ростелеком» запустил вещание четырех телеканалов
В Ярославле горе-отец за три года накопил 170-тысячный долг по алиментам
В Рыбинске начинается капремонт здания садика №94
В Ярославле могут построить третий мост через Волгу. Мэрия зарезервировала землю