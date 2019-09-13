В Ярославской области заблудившийся пенсионер больше суток провел в лесу

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-13T16:50:21+03:00

Пожилой человек больше суток провел один в лесу. Фото: УМВД России по Ярославской области.

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Пятница, 13 сентября, несмотря на зловещую дату, стала счастливым днем для 82-летнего жителя Переславля-Залесского. Накануне днем мужчина ушел в лес за клюквой. Ходил-ходил и заблудился. Родные ждали пенсионера сутки, а потом бросились в полицию.

- Утром 13 сентября в дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что 12 сентября около 8 часов утра его отец отправился в лес и до настоящего времени не вернулся, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Полицейские немедленно приехали на место и начали прочесывать лес. Через некоторое время недалеко от деревни Говырино у болота «Куница» они наткнулись на обездвиженного мужчину. Пожилой человек был дезориентирован, очень замерз, не мог ни говорить, ни самостоятельно идти. На место срочно вызвали скорую. Полицейские взяли медицинские носилки, положили на них пенсионера и вынесли из леса.

Мужчина замерз и обессилел. Его пришлось выносить на носилках. Фото: УМВД России по Ярославской области.

Мужчину госпитализировали. Как рассказали в УМВД, сейчас состояние пенсионера медики оценивают как удовлетворительное.

В полиции еще раз напомнили ярославцам, что не стоит идти в лес, если не уверены, что сможете отыскать дорогу назад, обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон и изучите основные правила ориентирования в лесу. Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь. Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте. Если заблудились или почувствовали себя плохо, обращайтесь за помощью по телефону 112 или 102.

Теперь 13 сентября пенсионер может считать своим вторым днем рождения. Фото: УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU