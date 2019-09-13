В Ярославле два серийных автомобильных вора услышали свои приговоры
Один из сообщников отправится в колонию строгого режима
Мужчины 25 и 27 лет совершили 12 краж в Заволжском районе по сговору.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В Ярославле состоялся суд над двумя жителями Заволжского района, промышлявших автомобильными кражами. Мужчины 25 и 27 лет совершили 12 краж по сговору. Преступники воровали аккумуляторы, но иногда забирали и личные вещи потерпевших.
- Кроме того, один из подсудимых совершил еще 7 самостоятельных хищений чужого имущества из автомобилей, а всего 19 преступлений, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
За совершение краж мужчина отправится в колонию строгого режима на четыре года. Его сообщника суд приговорил к двум годам условного заключения с исправительным сроком в три года.
ИСТОЧНИК KP.RU