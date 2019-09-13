2019-09-13T16:12:23+03:00
Происшествия

В Ярославле два серийных автомобильных вора услышали свои приговоры

Один из сообщников отправится в колонию строгого режима
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчины 25 и 27 лет совершили 12 краж в Заволжском районе по сговору.Мужчины 25 и 27 лет совершили 12 краж в Заволжском районе по сговору.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле состоялся суд над двумя жителями Заволжского района, промышлявших автомобильными кражами. Мужчины 25 и 27 лет совершили 12 краж по сговору. Преступники воровали аккумуляторы, но иногда забирали и личные вещи потерпевших.

- Кроме того, один из подсудимых совершил еще 7 самостоятельных хищений чужого имущества из автомобилей, а всего 19 преступлений, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

За совершение краж мужчина отправится в колонию строгого режима на четыре года. Его сообщника суд приговорил к двум годам условного заключения с исправительным сроком в три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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