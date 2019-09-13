В Ярославле у должника отобрали 32 договора на долевое строительство

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-13T14:36:11+03:00

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В Ярославле у компании-должника отобрали 32 договора на долевое строительство. Фирма, занимающаяся торговлей товарами, взяла в кредит 44 миллиона, но не смогла их отдать. В итоге дошло до ареста имущества, в списках которого и значились договора на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

32 договора были оформлены за 25 миллионов рублей. В УФССП по Ярославской области сообщили, что желающих приобрести с торгов эти квартиры не нашлось. Поэтому права на недвижимость передали кредитору.

ИСТОЧНИК KP.RU