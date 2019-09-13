Ночью под Ярославлем иномарка насмерть сбила мужчину в тапочках и спорткостюме
В ночь на 12 сентября в Ярославской области на трассе произошло смертельное ДТП. Около 3:20 в Ростовском районе иномарка сбила мужчину. Пешеход находился на проезжей части далеко от населенных пунктов, когда его сбила «Митцубиши». Пострадавший скончался на месте. За рулем легковушки находился 49-летний мужчина.
Сейчас полиция пытается установить личность погибшего.
Худощавый темноволосы мужчина среднего роста был одет в светлые спортивные брюки, сиреневую футболку , спортивную красную куртку и тапочки.
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ИСТОЧНИК KP.RU