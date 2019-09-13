Ночью под Ярославлем иномарка насмерть сбила мужчину в тапочках и спорткостюме

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-13T13:07:09+03:00

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В ночь на 12 сентября в Ярославской области на трассе произошло смертельное ДТП. Около 3:20 в Ростовском районе иномарка сбила мужчину. Пешеход находился на проезжей части далеко от населенных пунктов, когда его сбила «Митцубиши». Пострадавший скончался на месте. За рулем легковушки находился 49-летний мужчина.

Сейчас полиция пытается установить личность погибшего.

Худощавый темноволосы мужчина среднего роста был одет в светлые спортивные брюки, сиреневую футболку , спортивную красную куртку и тапочки.

Если вы обладаете информацией, которая может помочь правоохранителям, пожалуйста, обратитесь по телефонам: 8 (48536)6-08-65 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU