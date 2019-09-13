В Ярославле школу №18 эвакуировали из-за странного сообщения в соцсетях
В Ярославле школу №18 эвакуировали из-за странного сообщения в соцсетях. Произошло это около 19 часов 12 сентября.
Как стало известно «КП-Ярославль», сотрудники учебного учреждения увидели в интернете пост, в котором усмотрели указание на то, что школе может что-то угрожать. В это время в здании шли родительские собрания. Педагоги приняли решение срочно вывести всех из школы и вызвали полицию.
На место прибыли все оперативные службы. К счастью, тревога оказалась ложной.
- Ничего опасного в здании обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU