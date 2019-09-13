2019-09-13T13:13:38+03:00
Происшествия

В Ярославле школу №18 эвакуировали из-за странного сообщения в соцсетях

В момент происшествия в здании шли родительские собрания
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле эвакуировали школу.В Ярославле эвакуировали школу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославле школу №18 эвакуировали из-за странного сообщения в соцсетях. Произошло это около 19 часов 12 сентября.

Как стало известно «КП-Ярославль», сотрудники учебного учреждения увидели в интернете пост, в котором усмотрели указание на то, что школе может что-то угрожать. В это время в здании шли родительские собрания. Педагоги приняли решение срочно вывести всех из школы и вызвали полицию.

На место прибыли все оперативные службы. К счастью, тревога оказалась ложной.

- Ничего опасного в здании обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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