В Ярославле могут незаконно снести воинский мемориал

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-13T12:38:27+03:00

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В Ярославле могут снести воинский мемориал работникам завода синтетического каучука, который открыли в 1957 году. По крайней мере, этого опасаются активисты Общероссийского народного фронта в Ярославской области.

- В 2000-х годах предприятие закрылось, а памятник остался без хозяев и должного ухода. Мемориал оказался заброшенным и может пойти под снос. После обращения общественников власти начали устанавливать историко-культурную ценность памятника, но не довели дело до конца, - сообщили в ОНФ.

По данным активистов, в прошлом году областной департамент охраны объектов культурного наследия внес памятник в перечень выявленных объектов культурного наследия. А вот в единый государственный реестр памятников его пока так и не занесли.

- По сути, мемориал подлежит охране и сейчас. Однако мы выяснили, что собственник участка ничего об этом не знает и не получал никаких уведомлений, - прокомментировал эксперт региональной тематической площадки ОНФ «Культура», член областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семен Травин.

В итоге общественники обратились в прокуратуру области, чтобы та разобралась в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU