В Ярославле ожидается резкое похолодание

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-13T11:54:37+03:00

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Пятница, 13 сентября, станет последним по-летнему теплым днем в Ярославской области. Дальше синоптики обещают резкое похолодание.

- В первой половине сентября характер погоды в Центральной России определял обширный антициклон, что свело облачность и осадки к минимуму, позволив осеннему солнцу греть и радовать людей. Но уже 13 сентября за погоду начнет отвечать циклон с центром над Баренцевым морем, - сообщили в Гидрометцентре России.

В Ярославскую область циклон принесет облака и осеннюю температуру воздуха. Днем в субботу ожидается 13-18 градусов, в воскресенье – 10-15 градусов, переменная облачность, возможны дожди. Такая погода простоит всю следующую неделю.

Однако синоптики дали надежду на то, что осень еще может порадовать ярославцев второй волной «бабьего лета». Правда, когда ее ждать, специалисты пока не сообщают, но отмечают, что она не будет настолько продолжительной и теплой, как первая, которая сейчас подходит к концу.

ИСТОЧНИК KP.RU