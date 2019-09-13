2019-09-13T10:59:25+03:00
Общество

Жители Кузнечихи проголосовали против нового района у себя под боком

Публичные слушания по этому вопросу прошли накануне
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Жители Кузнечихинского сельского поселения проголосовали против застройки 77 гектаров земли у себя под боком. Об этом на своей страничке в «Фейсбуке» рассказала активист и вновь избранный депутат Кузнечихинского сельского поселения Анна Головина. Новый район предполагает заселение около 8000 новых жителей.

- Троекратное увеличение численности деревни, - уточняет Анна Головина. - В ходе слушаний выяснилась масса критических вопросов, которые меня привели к однозначному пониманию, что проект, в том виде, что его предлагал застройщик, принимать и реализовывать нельзя. Проблемные моменты касались нагрузки на социальные объекты, дорог, съезда с трассы М8, маршрутов движения строительной техники, электричества, отопления, отвода ливневых вод, заболоченности территории.

Сама Анна отметила, что застройщик отвел очень мало места под рекреационную зону – вряд ли в таких условиях люди смогут жить с комфортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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