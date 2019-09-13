2019-09-13T09:58:26+03:00
Происшествия

Пьяный ярославец угнал иномарку друга и свалился в кювет

Теперь ему грозит до пяти лет
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина так и не доехал до места назначенияМужчина так и не доехал до места назначенияФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ярославскую полицию обратился житель района с заявлением, что у него угнали иномарку. Машина исчезла прямо от дома, где он ее оставил. И сразу после того, как он вместе со своим другом хорошенько выпил…

Друга нашли, а потом и пропавшую «Киа». В кювете. 25-летний парень не захотел идти домой пешком после застолья, взял ключи от машины и поехал. Но не далеко, на улице Школьной в поселке Михайловский он не справился с управлением и выехал с дороги.

Сейчас на него завели уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Это уже не первый опыт парня общения с полицией, раньше он был неоднократно судим.

На этот раз угонщику грозит о пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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