Пьяный ярославец угнал иномарку друга и свалился в кювет
В Ярославскую полицию обратился житель района с заявлением, что у него угнали иномарку. Машина исчезла прямо от дома, где он ее оставил. И сразу после того, как он вместе со своим другом хорошенько выпил…
Друга нашли, а потом и пропавшую «Киа». В кювете. 25-летний парень не захотел идти домой пешком после застолья, взял ключи от машины и поехал. Но не далеко, на улице Школьной в поселке Михайловский он не справился с управлением и выехал с дороги.
Сейчас на него завели уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Это уже не первый опыт парня общения с полицией, раньше он был неоднократно судим.
На этот раз угонщику грозит о пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU