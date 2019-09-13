Воспринимайте это как манифест: Тина Канделаки поставит в планку ярославских сплетников

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-13T09:34:13+03:00

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Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на сплетни о том, что она может стать депутатом Госдумы от Ярославской области.

- Я, уроженка Тбилиси, которая переехала в Москву, как никто знаю про проблемы региона. - написала Канделаки на своем канале в социальной сети.

По словам теледивы, она готова отказаться от своей карьеры и бизнеса. Кроме того, она обладает всеми качествами, которые необходимы для такой работы, и даже больше.

- Мой предшественник, депутат Анатолий Грешневиков, сказал, что для этой работы мне нужно купить резиновые сапоги. Они есть у меня. Им больше 10 лет, и они куплены на честно заработанные деньги.

В завершение своего «манифеста» Канделаки пообещала Госдуме каждое заседание стоять в планке.

Фото: Тина Канделаки, t.me/tikandelaki

ИСТОЧНИК KP.RU