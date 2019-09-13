На трассе М-8 под Ярославлем «КИА» столкнулась с УАЗом, есть пострадавшие
В Ростовском районе произошло жесткое ДТП
Информация о пострадавших уточняетсяФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Вечером в четверг, 12 сентября, около 20:30 в Ростовском районе Ярославской области произошло жесткое ДТП. На трассе М-8 столкнулись «КИА Рио» и УАЗ. У иномарки вдребезги разбита морда, сильно повреждено ветровое стекло. В региональном управлении МЧС сообщили о пострадавших. Информация уточняется.
Напомним, вчера в Ярославле под колесами иномарки пострадала девочка-пешеход. 34-летний мужчина на «Лексусе» сбил 16-летнего подростка в Брагино. Ребенка госпитализировали с травмами
ИСТОЧНИК KP.RU