На трассе М-8 под Ярославлем «КИА» столкнулась с УАЗом, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-13T09:11:21+03:00

Информация о пострадавших уточняется Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Вечером в четверг, 12 сентября, около 20:30 в Ростовском районе Ярославской области произошло жесткое ДТП. На трассе М-8 столкнулись «КИА Рио» и УАЗ. У иномарки вдребезги разбита морда, сильно повреждено ветровое стекло. В региональном управлении МЧС сообщили о пострадавших. Информация уточняется.

Напомним, вчера в Ярославле под колесами иномарки пострадала девочка-пешеход. 34-летний мужчина на «Лексусе» сбил 16-летнего подростка в Брагино. Ребенка госпитализировали с травмами

ИСТОЧНИК KP.RU