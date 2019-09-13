2019-09-13T09:11:21+03:00
Происшествия

На трассе М-8 под Ярославлем «КИА» столкнулась с УАЗом, есть пострадавшие

В Ростовском районе произошло жесткое ДТП
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Информация о пострадавших уточняетсяИнформация о пострадавших уточняетсяФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Вечером в четверг, 12 сентября, около 20:30 в Ростовском районе Ярославской области произошло жесткое ДТП. На трассе М-8 столкнулись «КИА Рио» и УАЗ. У иномарки вдребезги разбита морда, сильно повреждено ветровое стекло. В региональном управлении МЧС сообщили о пострадавших. Информация уточняется.

Напомним, вчера в Ярославле под колесами иномарки пострадала девочка-пешеход. 34-летний мужчина на «Лексусе» сбил 16-летнего подростка в Брагино. Ребенка госпитализировали с травмами

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24