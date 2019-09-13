Бронепоезд набирает скорость! «Локомотив» - «Динамо» – 5:2

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-13T08:44:53+03:00

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Похоже, первые два поражения команды Крейга Мактавиша возымели свое действие на ярославскую команду и на ее тренерский штаб. Некоторая небрежность в игре хоккеистов уже не наблюдается, что и стало важным фактором уверенной победы «Локомотива», которая остановила разговоры о возможной скорой отставке Мактавиша.

Против «Динамо» ярославцы только изредка сбрасывали обороты и давление, включая их в неожиданные для соперников моменты. В первом периоде москвичи еще могли выдерживать скорости молодежи «Локомотива», но вот главный аргумент для победы в виде гола в ворота Александра Лазушина, явно перехватившего у Ильи Коновалова право первого номера, им довелось больше за счет удачи. Как бы «мусорные» голы. В первом случае «Динамо» сравняло счет за счет рикошета шайбы от клюшки форварда. Свой второй гол «Динамо» забивает уже при счете 5:1 в пользу наших. Причем, в тот момент Лазушин был закрыт целой группой и шайбу не видел. А вот ярославцы все голы забивали в ходе атак. Прессингом в чужой зоне добыли шайбу, Павел Красковский выкладывает под бросок юного Даниила Мисюля и ото пробивает именитого Александра Ерёменко -1:0. Второй гол соорудил Степан Санников, сумевший на сумасшедшей скорости догнать защитника уже в чужой зоне и выложить шайбу Денису Алексееву – 2:1. Очень важный гол, который динамовцы пытались оспорить за якобы выбитую Санниковым клюшку защитника. Но тот просто уже падал на лед, держа клюшку одной рукой. Расстроенные динамовцы через 30 секунд получают фактически нокаут, когда Антон Ландер броском из-за ворот попадает шайбой в Ерёменко, от которого счет меняется на 3:1. Но это был единственный момент везения у наших, хотя везет тому, кто везет. В самом начале третьего периода нашим удалось сначала заработать единственное в матче большинство, а затем впервые в этом сезоне его реализовать. Даниил Апальков и и Егор Аверин вывели Рушана Рафикова на завершающий – 4:1. Но особенно можно выделить последний гол ярославцев. Опять отличился Красковский, протащивший шайбу за воротами и с другого фланга сделавший пас вдоль ворот на Павла Кудрявцева. Красивы и гол, и счет – 5:1. И даже пропущенный Лазушиным еще один гол никак не подпортил яркое впечатление от победы «Локомотива».

«Локомотив» - «Динамо»(Москва) – 5:2(1:1;2:0;2:1)

ИСТОЧНИК KP.RU