Детям из школы № 29 выдали новые канцтовары взамен испорченных в пожаре

СЕГОДНЯ 21:02 2019-09-12T21:02:01+03:00

А в классе уже начался ремонт

Изменить размер текста: A A

Напомним, во вторник, 10 сентября, в брагинской школе № 29 произошел пожар. В классе младшей школы загорелся сушильный шкаф. Всех учеников и сотрудников эвакуировали, возгорание потушили за считанные минуты. Однако, огонь успел испортить вещи некоторых учеников и сильно закоптить стены кабинета.

Сегодня восемь учеников получили новые канцтовары от «Российского фонда милосердия и здоровья». Дети остались довольны.

Сейчас в классе уже идет ремонт. Здесь отремонтируют пол, потолок и стены, установят новые окна, входную дверь и школьную мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU