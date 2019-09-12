2019-09-12T21:02:01+03:00
Общество

Детям из школы № 29 выдали новые канцтовары взамен испорченных в пожаре

А в классе уже начался ремонт
Роман РЫЖИКОВ
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Дети остались довольныДети остались довольныФото: Мэрия Ярославля
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Напомним, во вторник, 10 сентября, в брагинской школе № 29 произошел пожар. В классе младшей школы загорелся сушильный шкаф. Всех учеников и сотрудников эвакуировали, возгорание потушили за считанные минуты. Однако, огонь успел испортить вещи некоторых учеников и сильно закоптить стены кабинета.

Сегодня восемь учеников получили новые канцтовары от «Российского фонда милосердия и здоровья». Дети остались довольны.

Сейчас в классе уже идет ремонт. Здесь отремонтируют пол, потолок и стены, установят новые окна, входную дверь и школьную мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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