Ярославцы начали подозревать страховщиков в поджогах машин

СЕГОДНЯ 19:29 2019-09-12T19:29:49+03:00

В ГУ МЧС рассказали, как вести себя, когда машина горит

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В ночь на 12 сентября в Ярославле разом сгорели две легковушки. Пожар вспыхнул о дворе дома № 67 по проспекту Фрунзе. Сейчас хозяева сгоревших автомобилей ищут возможных свидетелей ночного происшествия. Люди считают, что это поджог.

- Поджигаешь пару машин в разных районах, в городской группе раскидываешь ссылки на себя и говоришь, что занимаешься «каской», - пишут пользователи.- Идеальная бизнес модель.

Комментариев подобного толка достаточно много, но есть и те, кто считает, что машину могли поджечь из мести. Мало, кто верит, что автомобиль вспыхнул из-за короткого замыкания. Точную причину определят специалисты

Между тем, в ГУ МЧС рассказали, как вести себя при возгорании в автомобиле:

- если вы почувствовали запах бензина, горелой резины или заметили дым, остановитесь и осмотрите машину. При обнаружении возгорания сообщите в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного «112», после чего попробуйте сбить пламя при помощи огнетушителя или попытайтесь затушить огонь плотной тканью, землей или песком;

- не приступайте к тушению автомобиля тканью, если она смочена горючими или легко-воспламеняющими жидкостями (бензином, маслом и т. д.). Если автомобиль горит на стоянке или в гараже, постарайтесь откатить подальше стоящие рядом машины. Ни в коем случае не садись в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести;

- если пламя перекинулось в салон, то тушить его автомобильным огнетушителем уже бесполезно – салон полностью сгорит за две минуты;

- для тушения возгорания под капотом постепенно и осторожно открывайте его палкой или монтировкой, находясь при этом сбоку. Направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, залейте водой;

- если потушить не удается, то безопаснее будет отойти подальше, ведь огонь может дойти до бака с бензином или баллоном с газом, что чревато взрывом

ИСТОЧНИК KP.RU