2019-09-12T17:31:56+03:00
Происшествия

Не могла вступить на ногу: в Ярославле «Лексус» на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку

Пострадавшую срочно увезли в больницу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пострадавшая девушка отлетела на три метра. Фото: из группы «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».Пострадавшая девушка отлетела на три метра. Фото: из группы «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».
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12 сентября в ДТП в Ярославле пострадала 16-летняя девушка.

- На пешеходном переходе у остановки «Дом одежды» на улице Урицкого сбили девушку со скейтом. Она перебегала дорогу, держа его в руке. Девушку подняли водитель и свидетели и отвели на остановочный комплекс, она не могла наступать на ногу. При ударе отлетела на три метра от машины, - сообщили очевидцы в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».

По информации УМВД России по Ярославской области, авария случилась в 14 часов 25 минут. На девушку наехал автомобиль «Лексус», которым управлял 34-летний мужчина.

- Пострадавшую госпитализировали, - уточнили в полиции.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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