Не могла вступить на ногу: в Ярославле «Лексус» на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку
12 сентября в ДТП в Ярославле пострадала 16-летняя девушка.
- На пешеходном переходе у остановки «Дом одежды» на улице Урицкого сбили девушку со скейтом. Она перебегала дорогу, держа его в руке. Девушку подняли водитель и свидетели и отвели на остановочный комплекс, она не могла наступать на ногу. При ударе отлетела на три метра от машины, - сообщили очевидцы в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».
По информации УМВД России по Ярославской области, авария случилась в 14 часов 25 минут. На девушку наехал автомобиль «Лексус», которым управлял 34-летний мужчина.
- Пострадавшую госпитализировали, - уточнили в полиции.
Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU