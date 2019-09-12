2019-09-12T17:04:12+03:00
Общество

После передачи рыбинского МУП «Теплоэнерго» инвестору, вырастут тарифы на горячую воду и тепло

Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Рыбинский МУП "Теплоэнерго" передадут инвестору. Фото: администрация Рыбинска.Рыбинский МУП "Теплоэнерго" передадут инвестору. Фото: администрация Рыбинска.
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12 сентября на внеочередном заседании Муниципального Совета Рыбинска депутаты поддержали передачу местного МУП «Теплоэнерго» в частные руки. Инвестором, которому должно по концессии перейти предприятие, стала компания дочерняя компания «ТГК-2» - «Рыбинская генерация».

- Концессия заключается на 20 лет. Инвестор планирует вложить 984 миллионов рублей для улучшения технологических параметров, внедрения современного оборудования, а также выполнить за счет этих средств реконструкцию объектов теплоснабжения и в дальнейшем содержать их. Кроме этого, планируется погашение большого объема кредиторской задолженности, которая возникла в период деятельности МУП «Теплоэнерго». Это более 1 миллиарда рублей, - пояснил начальник управления экономического развития и инвестиций Алексей Кузнецов.

Правда, власти города предупредили, что в первый год концессии тариф на горячую воду и отопление вырастет на 5,5 %. В последующие периоды рост платежей будет регулироваться в пределах уровня инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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