Ярославский водолаз снял видео в затонувшем ресторане-дебаркадере
Автор опубликовал его в своей группе
ФОТО: "АварийкА 76"
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В паблике «Аварийка 76» Вконтакте появилось видео, на котором водолаз изучает затопленную часть скандального ярославского дебаркадера.
Руководитель проекта сообщил в комментарии к видео, что участники не пытаются посягать на чужое имущество.
– Съёмки объекта проводятся в познавательных и исследовательских целях, – делится с подписчиками Алексей.
Видео называется «Ярославский Титаник. Часть 1». Значит, скоро в группе появится продолжение водолазной экспедиции к затонувшему ресторану-дебаркадеру.
Ярославский водолаз и затонувший дебаркадер .Автор: АварийкА 76
ИСТОЧНИК KP.RU