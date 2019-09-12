Ярославский водолаз снял видео в затонувшем ресторане-дебаркадере

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-12T16:54:16+03:00

Автор опубликовал его в своей группе

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В паблике «Аварийка 76» Вконтакте появилось видео, на котором водолаз изучает затопленную часть скандального ярославского дебаркадера.

Руководитель проекта сообщил в комментарии к видео, что участники не пытаются посягать на чужое имущество.

– Съёмки объекта проводятся в познавательных и исследовательских целях, – делится с подписчиками Алексей.

Видео называется «Ярославский Титаник. Часть 1». Значит, скоро в группе появится продолжение водолазной экспедиции к затонувшему ресторану-дебаркадеру.

Ярославский водолаз и затонувший дебаркадер .Автор: АварийкА 76

ИСТОЧНИК KP.RU