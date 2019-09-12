2019-09-12T16:24:57+03:00
Происшествия

На Московском проспекте трактор протаранил легковушку

ДТП парализовало движение
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль/vk.comФото: Жесть Ярославль/vk.com
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Московский проспект в сторону центра встал в пробку из-за ДТП на пересечении с улицей Гоголя. Здесь трактор протаранил легковушку. Авария произошла прямо на светофоре, машины стоят в правом ряду. У "Тойоты" разбито заднее стекло, повреждена крышка багажника, сломан бампер.

Московский проспект в сторону центра окрашен в бордовый цвет. Согласно сервису Яндекс.Карты, скорость потока здесь составляет около трех километров в час.

Напомним, утро в Заволжском районе тоже началось с пробки, которую спровоцировало ДТП с участием такси и маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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