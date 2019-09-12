На Московском проспекте трактор протаранил легковушку
ДТП парализовало движение
Фото: Жесть Ярославль/vk.com
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Московский проспект в сторону центра встал в пробку из-за ДТП на пересечении с улицей Гоголя. Здесь трактор протаранил легковушку. Авария произошла прямо на светофоре, машины стоят в правом ряду. У "Тойоты" разбито заднее стекло, повреждена крышка багажника, сломан бампер.
Московский проспект в сторону центра окрашен в бордовый цвет. Согласно сервису Яндекс.Карты, скорость потока здесь составляет около трех километров в час.
Напомним, утро в Заволжском районе тоже началось с пробки, которую спровоцировало ДТП с участием такси и маршрутки.
ИСТОЧНИК KP.RU