2019-09-12T16:02:36+03:00
Общество

В Ярославле горе-отец за три года накопил 170-тысячный долг по алиментам

Помимо основной суммы долга мужчина также обязан погасить образовавшуюся неустойку
Полина ЗАЙЦЕВА
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Общая сумма набежавшей неустойки составила более 12 тысяч рублей.Общая сумма набежавшей неустойки составила более 12 тысяч рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Красноперекопского района Ярославля провела проверку исполнения требований законодательства об уплате алиментов. Установлено, в ноябре 2014 года суд обязал мужчину выплачивать ребенку алименты, однако с 2016 года горе-отец перестал переводить своему ребенку деньги.

- В результате за три года образовалась задолженность в размере более 170 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – В ходе проверки вина лица в образовании задолженности по алиментам была установлена, поэтому суд постановил взыскать с него также неустойку за невыплату алиментов.

Суд обязал мужчину выплатить не только накопившийся долг по алиментам, но и неустойку в размере 12 тысяч рублей. Исполнение решения суда взято прокуратурой под особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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