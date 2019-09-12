2019-09-12T15:46:02+03:00
Общество

В Рыбинске начинается капремонт здания садика №94

Власти определили подрядчика строительных работ
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подрядчиком ремонтных работ стала фирма «Старатель»Подрядчиком ремонтных работ стала фирма «Старатель»Фото: Администрация Рыбинска
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12 сентября в Рыбинске подписали контракт на выполнение ремонтных работ детского сада №94. В октябре 2017 года власти закрыли один из корпусов дошкольного учреждения из-за аварийного состояния. Сейчас там начинается капитальный ремонт здания.

Часть средств для этого выделили из областного бюджета – это 10 миллионов рублей. Рыбинск профинансировал капремонт садика на 8 миллионов 680 тысяч рублей.

Подрядчиком ремонтных работ стала фирма «Старатель».

– Это рыбинская фирма, которая уже неоднократно выполняла работы в образовательных учреждениях города, – поделилась заместитель главы Рыбинска по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Ремонт будет длиться два года. У здания укрепят фундамент и решат вопрос с коммуникациями, которые практически лежат на земле. На следующий год запланированы отделочные работы. Их профинансирует местный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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