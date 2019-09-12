В Рыбинске начинается капремонт здания садика №94
12 сентября в Рыбинске подписали контракт на выполнение ремонтных работ детского сада №94. В октябре 2017 года власти закрыли один из корпусов дошкольного учреждения из-за аварийного состояния. Сейчас там начинается капитальный ремонт здания.
Часть средств для этого выделили из областного бюджета – это 10 миллионов рублей. Рыбинск профинансировал капремонт садика на 8 миллионов 680 тысяч рублей.
Подрядчиком ремонтных работ стала фирма «Старатель».
– Это рыбинская фирма, которая уже неоднократно выполняла работы в образовательных учреждениях города, – поделилась заместитель главы Рыбинска по социальным вопросам Наталья Шульдина.
Ремонт будет длиться два года. У здания укрепят фундамент и решат вопрос с коммуникациями, которые практически лежат на земле. На следующий год запланированы отделочные работы. Их профинансирует местный бюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU