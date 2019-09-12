2019-09-12T15:36:25+03:00
Общество

В Ярославле могут построить третий мост через Волгу. Мэрия зарезервировала землю

Он напрямую соединит Фрунзенский и Заволжский районы
Роман РЫЖИКОВ
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"Южный" мост соединит Фрунзенский и Заволжский районы"Южный" мост соединит Фрунзенский и Заволжский районыФото: Роман РЫЖИКОВ
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Первый заммэра Алла Кибец подписала постановление о резервировании земель от улицы Слепнева по улице Ньютона, по перспективной улице Доронина до пересечения с улицей Суздальской и от проспекта Фрунзе, по перспективной улице Лескова до реки Волги.

Именно здесь могут появиться подходы к третьему «Южному мосту», который соединит Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля. Участки площадью 9 и 12 гектаров зарезервированы на три года. В ближайшее время участки будут освобождены от самовольно возведенных объектов. Кроме того, ДГХ не сможет выдавать разрешения на строительство здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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