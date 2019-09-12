2019-09-12T15:11:20+03:00
Происшествия

Украл вафли, шоколад и перфоратор: в Ярославле осудили серийного вора

Для совершения кражи мужчина проник в больницу и на строящийся объект
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступник признал вину и раскаялся в содеянном.Преступник признал вину и раскаялся в содеянном.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили 33-летнего жителя города, который совершил кражу с незаконным проникновением в больницу. Следствием установлено, что в октябре 2018 года мужчина через открытое окно попал в здание больницы и поднялся на второй этаж.

- Там преступник спилил решетку окна, похитил из помещения буфета шоколадные батончики, вафли, конфеты, лимонад, печенье и другие продукты питания на сумму 8 500 рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Через пару дней после этого он зашел в строящийся дом, где при помощи кусачек сорвал навесной замок двери помещения для хранения материальных ценностей.

Оттуда преступник украл перфоратор, лазерный нивелир, штатив, два прожектора и другое имущество. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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