Ярославец может попасть за решетку за пьяную езду

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-12T15:10:39+03:00

За рулем машины был 37-летний водитель Фото: Иван ВИСЛОВ

Мужчина ранее привлекался к ответственности за такое правонарушение

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В Дзержинском районе на Ленинградском проспекте сотрудники ГИБДД остановили ГАЗ-2705. За рулем машины был 37-летний водитель. Мужчина был сильно пьян.

До этого прецедента он уже привлекался к ответственности за подобное поведение на дороге.

– В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь безответственный ярославец может попасть за решетку на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU