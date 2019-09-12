Ярославец может попасть за решетку за пьяную езду
Мужчина ранее привлекался к ответственности за такое правонарушение
За рулем машины был 37-летний водительФото: Иван ВИСЛОВ
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В Дзержинском районе на Ленинградском проспекте сотрудники ГИБДД остановили ГАЗ-2705. За рулем машины был 37-летний водитель. Мужчина был сильно пьян.
До этого прецедента он уже привлекался к ответственности за подобное поведение на дороге.
– В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Теперь безответственный ярославец может попасть за решетку на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU