В Ярославле на проспекте Фрунзе построят новый микрорайон
В Ярославле в районе «Сокол» появится новый микрорайон. Здесь планируют построить 2-17-этажные жилые дома, дошкольное учреждение, магазины, аптеки, стоянки на 956 машин. Район рассчитан на 3610 жителей.
В проекте планировки говорится, что транспортная доступность микрорайона будет обеспечиваться по проспекту Фрунзе. Детей микрорайона предлагают водить в школу №16, а также в планируемые к строительству школы на улице Чернопрудной и на Московском проспекте.
Общественные обсуждения этого проекта пройдут с 23 сентября по 8 октября на сайте мэрии, а также на площадке экспозиции проекта – в департаменте градостроительства мэрии (Революционный проезд, 6).
ИСТОЧНИК KP.RU