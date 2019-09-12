В Ярославле на проспекте Фрунзе построят новый микрорайон

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-12T15:47:04+03:00

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В Ярославле в районе «Сокол» появится новый микрорайон. Здесь планируют построить 2-17-этажные жилые дома, дошкольное учреждение, магазины, аптеки, стоянки на 956 машин. Район рассчитан на 3610 жителей.

В проекте планировки говорится, что транспортная доступность микрорайона будет обеспечиваться по проспекту Фрунзе. Детей микрорайона предлагают водить в школу №16, а также в планируемые к строительству школы на улице Чернопрудной и на Московском проспекте.

Общественные обсуждения этого проекта пройдут с 23 сентября по 8 октября на сайте мэрии, а также на площадке экспозиции проекта – в департаменте градостроительства мэрии (Революционный проезд, 6).

ИСТОЧНИК KP.RU