В Ярославле столкнулись маршрутка, такси и легковушка. Октябрьский мост встал
Массовое ДТП в Заволжском районе спровоцировало пробку
Первый ярославский автопортал/vk.com
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Сегодня утром, 12 сентября, в Заволжском районе Ярославля произошла крупная авария. На съезде с Октябрьского моста столкнулись маршрутный ПАЗ, такси и легковушка. Тройное ДТП спровоцировало пробку до самой Октябрьской площади. Информация о пострадавших уточняется.
Отметим, стали известны подробности вчерашнего ДТП на Республиканском проезде: за рулем «Нивы» находилась 41-летняя женщина. Она и ее 56-летняя пассажирка госпитализированы, так же как 32-летний водитель «Чероки»
ДТП с такси и маршруткой на съезде с Октябрського моста в Ярославле.Игорь Лаврёнов, Первый ярославский автопортал/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU