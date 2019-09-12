В Ярославле столкнулись маршрутка, такси и легковушка. Октябрьский мост встал

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-12T13:33:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 12 сентября, в Заволжском районе Ярославля произошла крупная авария. На съезде с Октябрьского моста столкнулись маршрутный ПАЗ, такси и легковушка. Тройное ДТП спровоцировало пробку до самой Октябрьской площади. Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, стали известны подробности вчерашнего ДТП на Республиканском проезде: за рулем «Нивы» находилась 41-летняя женщина. Она и ее 56-летняя пассажирка госпитализированы, так же как 32-летний водитель «Чероки»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/731686" frameborder="0"></iframe> ДТП с такси и маршруткой на съезде с Октябрського моста в Ярославле.Игорь Лаврёнов, Первый ярославский автопортал/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU