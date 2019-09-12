2019-09-12T13:33:07+03:00
Происшествия

В Ярославле столкнулись маршрутка, такси и легковушка. Октябрьский мост встал

Массовое ДТП в Заволжском районе спровоцировало пробку
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Первый ярославский автопортал/vk.comПервый ярославский автопортал/vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 12 сентября, в Заволжском районе Ярославля произошла крупная авария. На съезде с Октябрьского моста столкнулись маршрутный ПАЗ, такси и легковушка. Тройное ДТП спровоцировало пробку до самой Октябрьской площади. Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, стали известны подробности вчерашнего ДТП на Республиканском проезде: за рулем «Нивы» находилась 41-летняя женщина. Она и ее 56-летняя пассажирка госпитализированы, так же как 32-летний водитель «Чероки»

ДТП с такси и маршруткой на съезде с Октябрського моста в Ярославле.Игорь Лаврёнов, Первый ярославский автопортал/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле могут сократить маршруты общественного транспорта
В Ярославле в качестве общественного транспорта хотят пустить рельсовые автобусы
В мэрии Ярославля обсудили новые цены на проезд
У ярославских «Парусов молодости» сломали подсветку
Ярославна прописала в квартире семь иностранцев и попала на большой штраф
Работал в ресторане и делал закладки: в Ярославле задержали наркодилера
В Ярославле мужчина украл у пенсионерки кошелек прямо на кассе
Прокуратура Ярославской области нашла сайт, где продавались паспорта для россиян
Ярославские бизнесмены могут лишиться имущества фирмы из-за долгов по налогам
Ближайшие дни в Ярославской области будет жара
Ярославца, который ударил женщину по лицу, до полусмерти избил ее знакомый
В Рыбинске осудили грабителя, которого задержали на месте преступления
«Вел себя непристойно»: экс-мэр Рыбинска стал участником дорожного конфликта
В Ярославле из медуниверситета эвакуировали студентов и преподавателей
ДТП на Республиканском проезде: три человека госпитализированы
В Ярославле пропал полный мужчина с барсеткой