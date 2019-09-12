Ярославна прописала в квартире семь иностранцев и попала на большой штраф

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-12T10:43:33+03:00

Правоохранители выяснили, что зарегистрированные не проживали по этому адресу

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30-летняя ярославна поставила на учет в своей квартире семь иностранцев.

Зарегистрированные гости из стран ближнего зарубежья не собирались проживать в этом жилище, и числились там исключительно из-за прописки.

– Отделом дознания ОМВД России по Красноперекопскому городскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, – прокомментировали ситуацию в полиции.

Хитрая женщина, желающая подзаработать, может заплатить штраф в 500 тысяч рублей или попасть за решетку на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU