Работал в ресторане и делал закладки: в Ярославле задержали наркодилера

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-12T10:10:02+03:00

Молодой человек может отправиться за решетку на 20 лет

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20-летний ярославец не раз распространял наркотики, оставляя закладки в подъездах домов Дзержинского района. Сам он не употреблял синтетические вещества, а работал в сети ресторанов быстрого питания.

– В ходе следствия установлено 6 эпизодов преступной деятельности, – рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали наркодилера, когда тот создавал тайник. С собой у парня было около 70 граммов смерти.

Было возбуждено уголовное дело, далее его направили в суд.

Ярославец может отправиться в тюрьму на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU