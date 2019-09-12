Работал в ресторане и делал закладки: в Ярославле задержали наркодилера
Молодой человек может отправиться за решетку на 20 лет
В ходе следствия установлено 6 эпизодов преступной деятельностиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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20-летний ярославец не раз распространял наркотики, оставляя закладки в подъездах домов Дзержинского района. Сам он не употреблял синтетические вещества, а работал в сети ресторанов быстрого питания.
– В ходе следствия установлено 6 эпизодов преступной деятельности, – рассказали в ведомстве.
Правоохранители задержали наркодилера, когда тот создавал тайник. С собой у парня было около 70 граммов смерти.
Было возбуждено уголовное дело, далее его направили в суд.
Ярославец может отправиться в тюрьму на срок до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU