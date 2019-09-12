2019-09-12T09:29:50+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина украл у пенсионерки кошелек прямо на кассе

Женщина обратилась за помощью в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Фрунзенского района обратилась местная 71-летняя жительница. Она рассказала, что в продуктовом магазине кто-то украл у нее кошелек. Свою вещь пенсионерка оставила без присмотра на кассовой зоне. В кошельке было около 5 тысяч рублей.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 51-летний местный житель. Он дал признательные показания и сказал, как все было. Злоумышленник заметил, что рядом никого нет, и украл у пенсионерки кошелек. Его вернули владелице.

– Подразделением дознания ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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