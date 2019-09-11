2019-09-11T18:26:03+03:00
Общество

Ближайшие дни в Ярославской области будет жара

А потом резко похолодает
Екатерина РЯБЦЕВА
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Возможна переменная облачность, без осадковВозможна переменная облачность, без осадковФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области продолжается бабье лето.

Ближайшие дни погода не изменится – будет стабильно тепло и солнечно. Возможна переменная облачность, без осадков.

Ночью температура воздуха – 8-13 градусов, а днем ртуть в термометре поднимется аж до 26 градусов.

Подует юго-западный ветер – 5-10 метров в секунду.

Туманов не ожидается, и метеорологическая видимость будет хорошая.

Такая погода продержится до выходных, а на следующей неделе синоптики прогнозируют дожди и похолодание до 11-13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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