Ближайшие дни в Ярославской области будет жара
А потом резко похолодает
Возможна переменная облачность, без осадковФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области продолжается бабье лето.
Ближайшие дни погода не изменится – будет стабильно тепло и солнечно. Возможна переменная облачность, без осадков.
Ночью температура воздуха – 8-13 градусов, а днем ртуть в термометре поднимется аж до 26 градусов.
Подует юго-западный ветер – 5-10 метров в секунду.
Туманов не ожидается, и метеорологическая видимость будет хорошая.
Такая погода продержится до выходных, а на следующей неделе синоптики прогнозируют дожди и похолодание до 11-13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU