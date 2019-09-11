Ярославца, который ударил женщину по лицу, до полусмерти избил ее знакомый

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-11T18:04:08+03:00

Потерпевший выпивал у себя дома вместе с знакомой и приятелем. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле состоялся суд над 42-летним местным жителем, которого обвиняли в причинении тяжких телесных повреждений. Установлено, что в апреле 2019 года 35-летний потерпевший выпивал у себя дома вместе с знакомой и приятелем.

- В ходе внезапно возникшей ссоры хозяин квартиры нанес удары женщине по лицу, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Она позвонила знакомому, который пришел в квартиру и нанес обидчику удар кулаком в грудь, причинив перелом ребра с повреждением легкого.

Фемида признала мужчину виновным и приговорила к двум с половиной годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU