В Ярославле хотят увеличить пенсии бывшим чиновникам

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-11T14:54:56+03:00

На это из бюджета города дополнительно потребуется более двух миллионов в год

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В Ярославле хотят увеличить размеры выплат чиновникам, которые ушли на пенсию и получают надбавку за выслугу лет. Соответствующий проект решения на рассмотрение депутатов муниципалитета города внесла мэрия.

Сейчас бывшие муниципальные служащие, отработавшие 15-19 лет получают надбавку к пенсии за выслугу лет в размере 1700 рублей, отработавшие 20-24 года – 2400 рублей, при наличии стажа от 25 лет – 3200 рублей. Эти суммы предполагается увеличить на 500 рублей.

В мэрии поясняют, что подняли вопрос об увеличении выплат по обращениям самих пенсионеров - для повышения их уровня жизни.

Сейчас прибавку получают 657 человек. Если решение будет принято, то на выплаты в 2020 году дополнительно из бюджета города потребуется 2,3 миллиона рублей.

Этот вопрос депутаты намерены рассмотреть на заседании постоянной комиссии муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике 25 сентября.

Напомним, в Ярославской области на 2020 год установили нищенский размер прожиточного минимума для пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU