Жительница Рыбинска украла два кошелька – в офисе и в автобусе
86-летняя жительница Рыбинска находилась в офисном помещении на улице Суркова. Когда пожилая женщина отвлеклась, у нее из сумки пропал кошелек с деньгами – 4,5 тысячи рублей.
Пенсионерка обратилась в полицию, и правоохранители помогли найти преступницу.
Оказалось, украла личные вещи 27-летняя ранее судимая девушка. Полицейские вернули кошелек женщине и установили, что недавно подозреваемая совершила еще одну похожую кражу.
Около месяца назад рецидивистка ехала в общественном транспорте, где незаметно вытащила у пассажирки кошелек, в котором была 1 тысяча рублей.
По факту кражи на молодую воровку возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU