Жительница Рыбинска украла два кошелька – в офисе и в автобусе

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-11T11:49:07+03:00

Изменить размер текста: A A

86-летняя жительница Рыбинска находилась в офисном помещении на улице Суркова. Когда пожилая женщина отвлеклась, у нее из сумки пропал кошелек с деньгами – 4,5 тысячи рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию, и правоохранители помогли найти преступницу.

Оказалось, украла личные вещи 27-летняя ранее судимая девушка. Полицейские вернули кошелек женщине и установили, что недавно подозреваемая совершила еще одну похожую кражу.

Около месяца назад рецидивистка ехала в общественном транспорте, где незаметно вытащила у пассажирки кошелек, в котором была 1 тысяча рублей.

По факту кражи на молодую воровку возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU