Женщина на «Киа Рио» влетела в лося на дороге под Ярославлем

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-11T11:01:22+03:00

На трассе М8 в Ярославском районе легковушка столкнулась с лосем. Фото: УМВД России по Ярославской области.

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10 сентября в 23 часа 55 минут на подъезде к Ярославлю на трассе М8 автомобиль «Киа Рио» влетел в перебегающего дорогу лося. По предварительной информации, за рулем находилась 51-летняя женщина.

- В результате ДТП за медпомощью обратился пассажир автомобиля «Киа Рио» - 54-летний мужчина 1965. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Из-за аварии на трассе М8 растянулась огромная пробка. Проверка по факту ДТП продолжается.

В Госавтоинспекции еще раз напомнили водителям, что дикие животные могут появиться на проезжей части совершенно внезапно. Поэтому на дорогах, которые проходят через леса, нужно соблюдать установленный скоростной режим и быть предельно внимательным за рулем. Участки дорог, где возможно появление животных, обозначены специальным дорожным знаком «Дикие животные».

ИСТОЧНИК KP.RU