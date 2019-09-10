2019-09-10T16:13:45+03:00
Общество

Мэр Ярославля назначил руководителей ДГХ и «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ»

Должности заняли Ярослав Овчаров и Владислав Назыров
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярослав Овчаров возглавил ДГХ Ярославля. Пока с приставкой исполняющего обязанности.Ярослав Овчаров возглавил ДГХ Ярославля. Пока с приставкой исполняющего обязанности.Фото: Мэрия Ярославля
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Стало известно, кто займет место покинувшего пост директора департамента городского хозяйства мэрии Сергея Тальянова. 10 сентября на должность первого заместителя и исполняющего обязанности директора ДГХ назначен Ярослав Овчаров. До этого с 17 июня 2019 года он руководил «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ».

— Подготовка к отопительному сезону, а также зимней уборке улично-дорожной сети города — вот основные задачи, которые поставил передо мной глава города. Кроме того, необходимо в целом структурировать работу департамента, — отметил Овчаров.

Ярослав Владимирович родился 26 октября 1983 года, закончил военный инженерно-технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация «Инженер». После окончания университета с 2008 по 2019 год работал на руководящих должностях на различных предприятиях города.

Также 10 сентября к своим должностным обязанностям приступил и новый руководитель «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Исполняющим обязанности директора учреждения назначен Владислав Назыров.

Он родился 23 декабря 1989 года. В 2014 году закончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. С 2013 года работал на предприятиях Санкт-Петербурга, в 2015 приехал в Ярославль. Работал начальником отдела проведения торгов и заключения договоров, а затем заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению и торгам АО «Ярдормост».

ИСТОЧНИК KP.RU

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