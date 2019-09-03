СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-03T13:23:01+03:00

Кто займет его место, пока не известно

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Директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов уходит с поста.

- Я ухожу в связи с переездом в другой регион и новым местом работы. Работой в Ярославле удовлетворен. Город хороший, красивый, поручения я исполнял, — приводит слова самого Тальянова информационное агентство REGNUM.

Напомним, Сергей Тальянов начал руководить ДГХ Ярославля в августе 2018 года. До этого с 2009 по 2015 год он работал в должности заместителя начальника департамента ЖКХ, начальника департамента ЖКХ, заместителя председателя правительства – директора департамента ЖКХ в правительстве Ивановской области.

Кто займет место Тальянова в департаменте городского хозяйства, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU