В Ярославле спасатели через окно залезли в квартиру, где заперся малыш
10 сентября помощь спасателей Центра гражданской защиты Ярославля понадобилась двухлетнему малышу. Ребенок с мамой живет в доме на улице Советской. Это здание построено как общежитие коридорного типа. В тот момент, когда мама вышла на общую кухню, мальчик умудрился не только захлопнуть входную дверь, но и запереть ее на два оборота.
- Учитывая угрозу для жизни и здоровья ребенка, спасатели приняли решение не вскрывать дверь, а проникнуть в квартиру через окно, - рассказали в ЦГЗ Ярославля.
Когда спасатели попали в комнату, они увидели, что малыш мирно играет у двери. Спасатель прошел в комнату и впустил взволнованную маму.
Малыш играл у двери.
ИСТОЧНИК KP.RU