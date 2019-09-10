2019-09-10T15:41:53+03:00
Происшествия

В Ярославле спасатели через окно залезли в квартиру, где заперся малыш

Двухлетний ребенок закрыл дверь за вышедшей на кухню мамой
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Спасатели проникли к закрывшемуся ребенку через окно.Спасатели проникли к закрывшемуся ребенку через окно.
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10 сентября помощь спасателей Центра гражданской защиты Ярославля понадобилась двухлетнему малышу. Ребенок с мамой живет в доме на улице Советской. Это здание построено как общежитие коридорного типа. В тот момент, когда мама вышла на общую кухню, мальчик умудрился не только захлопнуть входную дверь, но и запереть ее на два оборота.

- Учитывая угрозу для жизни и здоровья ребенка, спасатели приняли решение не вскрывать дверь, а проникнуть в квартиру через окно, - рассказали в ЦГЗ Ярославля.

Когда спасатели попали в комнату, они увидели, что малыш мирно играет у двери. Спасатель прошел в комнату и впустил взволнованную маму.

Малыш играл у двери.

Малыш играл у двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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