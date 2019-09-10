2019-09-10T15:22:50+03:00
Происшествия

Из горящей школы № 29 в Ярославле эвакуировали больше 500 человек

Загорелась аудитория начальных классов
Роман РЫЖИКОВ
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Спасатели справились с работой в считанные минутыСпасатели справились с работой в считанные минутыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской школе № 29 случился пожар: в классе начальной школы загорелся шкаф, предположительно – сушилка для поделок. Сообщение на пульт МЧС поступило в 13:35. На место немедленно прибыли спасатели. Из здания эвакуировали 501 ученика и 40 сотрудников.

Возгорание на втором этаже трехэтажного кирпичного здания потушили в считанные минуты. В 13:50 уже была объявлена полная ликвидация. В результате пожара в классе сильно закопчены стены, шкаф сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал.

На месте работали 13 пожарных машин и 45 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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