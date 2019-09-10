В Ярославской области утвердили нищенский прожиточный минимум для пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-10T14:36:53+03:00

В следующем году многие пожилые ярославцы будут получать чуть больше 8 тысяч рублей в месяц

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10 сентября Ярославская областная Дума утвердила новый прожиточный минимум для пенсионеров. Он начнет действовать с 1 января 2020 года. Размер прожиточного минимума составит 8 тысяч 646 рублей. Это на 483 рубля больше действующего сейчас и на 665 рублей меньше прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России.

Прожиточный минимум устанавливается для того, чтобы тем пенсионерам, чьи пенсии, по расчетам, окажутся меньше него, получать дополнительные выплаты из бюджета. Если размер прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, ниже федерального, то доплата идет из пенсионного фонда РФ. В случае, когда величина регионального прожиточного минимума пенсионера выше федеральной, то доплату к пенсии производит субъект РФ из своего бюджета.

С предложением установить именно эту цифру выступило правительства Ярославской области. Многие депутаты были возмущены, что сумма настолько маленькая.

- По данным счетной палаты, прожиточный минимум пенсионера должен быть не меньше 14 тысяч рублей, тогда в день люди смогут тратить около 200 рублей и еще около 8 тысяч у них будет оставаться на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств. А ученые говорят, чтобы пенсионеры жили безбедно, нужно им выплачивать 26 тысяч рублей. В прошлом году доплату до уровня прожиточного минимума у нас в области получали 25,6 тысяч человек. Получается, это то количество пенсионеров, которые фактически нищенствуют, - выступила представительница КПРФ Елена Кузнецова.

С тем, что размер прожиточного минимума низкий, согласилась и сама заместитель председателя правительства региона Екатерина Троицкая, которая представляла проект закона на думе. Но, по ее словам, расчеты велись по федеральной методике.

- В этом году у нас поменялась методика. Я призывала депутатов повлиять на эту методику: ни мне, ни в федерацию от Ярославской областной Думы не поступило ни одного предложения. Мы взяли ту методику, которая была утверждена. Права уменьшить или увеличить эту цифру лично у меня нет. Хотя по-человечески понимаю, что 8 тысяч 646 рублей – это, наверное, ниже прожиточного минимума, - прокомментировала она.

В итоге депутаты решили направить предложение федеральным властям пересмотреть существующее положение вещей. Проект обращения хотят подготовить к заседанию думы в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU