2019-09-10T13:25:10+03:00
Происшествия

Неудавшийся братоубийца получил семь лет строгого режима

Житель Ярославской области услышал строгий приговор
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина пытался убить своего брата, но его спасли врачиМужчина пытался убить своего брата, но его спасли врачиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мышкинские следователи собрали нужное количество доказательств, чтобы суд вынес приговор 42-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в покушении на убийство.

Одним апрельским утром житель Ярославской области выпивал вместе со своим 36-летним братом. Мужчины повздорили, и старший воткнул нож в грудь младшему. Жизнь потерпевшего спасли вовремя прибывшие на место врачи.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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