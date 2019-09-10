2019-09-10T12:50:28+03:00
Общество

В Ярославле судебный пристав спас мужчину, который разбил голову

Он быстро оказал доврачебную профессиональную помощь
Екатерина РЯБЦЕВА
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На фото Андрей Демченко/ФОТО: УФССП по Ярославской областиНа фото Андрей Демченко/ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Судебный пристав Дзержинского района Андрей Демченко обходил здание структурного отдела и стал свидетелем происшествия.

Он увидел, как мужчина резко упал на землю и разбил себе голову. Демченко бросился к пострадавшему человеку, и, до того, как приехала скорая, оказал доврачебную профессиональную помощь, обработал и перебинтовал раны.

Это увидели и прибывшие медики. Они госпитализировали ярославца в больницу.

– В Дзержинский отдел судебных приставов УФССП России по Ярославской области приехала дочь пострадавшего и выразила Андрею Демченко благодарность за своевременно оказанную помощь ее отцу, – рассказали в ведомстве. – Благодаря судебному приставу, неравнодушному к чужому несчастью, была спасена человеческая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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