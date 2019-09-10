2019-09-10T10:16:21+03:00
Происшествия

Ярославец несколько дней воровал из магазина алкоголь

Полиция установила личность преступника
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Дзержинского района сообщили, что кто-то украл из магазина алкоголь. Сумма ущерба составила более 800 рублей.

Правоохранители занялись расследованием и установили личность преступника. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина. На протяжении нескольких дней он 4 раза своровал спиртные напитки на сумму более 4 тысяч рублей.

– Отделом дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждены уголовные дела, – пояснили в ведомстве.

В ходе расследования выяснилось, что ранее ярославец совершил еще две кражи в этом же торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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