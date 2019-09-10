Ярославец несколько дней воровал из магазина алкоголь
Полиция установила личность преступника
Изменить размер текста:
В полицию Дзержинского района сообщили, что кто-то украл из магазина алкоголь. Сумма ущерба составила более 800 рублей.
Правоохранители занялись расследованием и установили личность преступника. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина. На протяжении нескольких дней он 4 раза своровал спиртные напитки на сумму более 4 тысяч рублей.
– Отделом дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждены уголовные дела, – пояснили в ведомстве.
В ходе расследования выяснилось, что ранее ярославец совершил еще две кражи в этом же торговом центре.
ИСТОЧНИК KP.RU