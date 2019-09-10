Выясняются детали ДТП под Рыбинском, в результате которого перевернулась фура
Авария случилась в селе Никольское
Большегруз двигался по улице Центральной, после чего внезапно съехал в кювет и перевернулся. Фото: УМВД России по Ярославской области.
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В Рыбинском районе Ярославской области в селе Никольское 10 сентября около четверти второго ночи произошла авария с участием фуры. Большегруз двигался по улице Центральной, после чего внезапно съехал в кювет и перевернулся.
- В результате происшествия 47-летний водитель автомобиля «СКАНИА» нуждается в амбулаторном лечении, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и медики скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU