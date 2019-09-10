В Ярославле экс-сотрудника приставов осудили за присвоение имущества должника

СЕГОДНЯ 07:38 2019-09-10T07:39:08+03:00

Если вам известно о фактах коррупции со стороны работников судебных приставов, сообщите об этом по телефону доверия (84852) 74-51-58. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Мужчину приговорили к двум годам условного заключения и штрафу

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В Ярославле Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника судебных приставов, который обвинялся в присвоении и растрате имущества должника.

- Фемида приговорила мужчину к двум годам условного заключения и штрафу в размере 10 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Сотрудники УФССП напоминают: если вам стало известно о фактах коррупции со стороны работников судебных приставов Ярославской области, вы можете сообщить об этом по телефону доверия (84852) 74-51-58.

ИСТОЧНИК KP.RU