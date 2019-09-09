В Рыбинске осудят парня, укравшего телефон у своей возрастной собутыльницы

СЕГОДНЯ 19:16 2019-09-09T19:16:39+03:00

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В полицию Рыбинска обратилась 54-летняя местная жительница, у которой украли мобильный телефон. Женщина рассказала, что инцидент произошёл рядом с ее домом на улице Фурманова.

- Полицейскими был установлен 27-летний подозреваемый. Он пояснил, что познакомился с потерпевшей, а после совместного распития спиртных напитков они расстались, однако, через некоторое время новь встретились, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Увидев у случайной знакомой телефон, молодой человек выхватил его из рук и скрылся.

Сумма причинённого ущерба составила около 12 тысяч рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Грабеж», преступник признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU