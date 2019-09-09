В Рыбинске осудят парня, укравшего телефон у своей возрастной собутыльницы
В полицию Рыбинска обратилась 54-летняя местная жительница, у которой украли мобильный телефон. Женщина рассказала, что инцидент произошёл рядом с ее домом на улице Фурманова.
- Полицейскими был установлен 27-летний подозреваемый. Он пояснил, что познакомился с потерпевшей, а после совместного распития спиртных напитков они расстались, однако, через некоторое время новь встретились, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Увидев у случайной знакомой телефон, молодой человек выхватил его из рук и скрылся.
Сумма причинённого ущерба составила около 12 тысяч рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Грабеж», преступник признал свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU