2019-09-09T18:30:29+03:00
Общество

В Ярославской области впервые проводится фестиваль музыкальных оркестров

Первым в концертной программе стал оркестр под управлением Юрия Башмета
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Мероприятие продлится на территории Ярославской области до 12 ноября.Мероприятие продлится на территории Ярославской области до 12 ноября.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В ярославской области впервые открылся фестиваль музыкальных оркестров «Фантастическая симфония». Мероприятие продлится в регионе до 12 ноября. Первым в концертной программе стал Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

- В продолжение программы фестиваля 24 сентября в Ярославле впервые выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. – Позднее, 5 октября в концертном зале имени Собинова выступит Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением Анатолия Оселкова.

Завершением фестиваля станет выступление Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, которое запланировано на 12 ноября. Стоит отметить, что концерт данного коллектива проводится в Ярославле впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области введут «Культурный норматив школьника»
«Гнилой» дом для борисоглебских сирот проверят московские следователи
Ярославцу, пытавшемуся откупиться от полиции, грозит восемь лет тюрьмы
Ярославец нашел на улице банковскую карту и прошелся по кафе и магазинам
Приставы забрали у клиники стоматологическое кресло за долги
Ярославские школьники снова будут заступать на Пост №1
Дорожные активисты в шоке от ремонта Республиканской улицы в Ярославле
В Ярославле у трамвая при повороте разъехались колеса
Приставы конфисковали у ярославны 24 бутылки водки
Хотел похвастаться перед подругой своей меткостью – попал на деньги и уголовное дело
На выборах в Ярославской области лидируют единороссы
Ярославские спасатели готовят городские пляжи к зиме
Ничего святого: ярославец украл из подъезда детскую коляску
«Я люблю жизнь»: молодая ярославна вышла в финал конкурса красоты для колясочников
В Ярославской области иномарка сбила лося, а следующий автомобиль наехал на животное
Мэр Ярославля поручил решить проблему очередей за льготными проездными
В Ярославле осудят водителя, который ехал на красный и сбил насмерть пешехода
В мэрии назвали причину появления провала на Республиканской улице Ярославля
По местам боевой славы: ярославские ветераны на теплоходе прибыли в Москву
На выборы в Ярославской области пришли меньше 30 процентов избирателей
В ярославской промзоне взорвался бензовоз
В Ярославле ищут пенсионерку с черной тростью
В Ярославле ночью сгорел катер, в Рыбинске – квартира в многоэтажке
В Рыбинске объявили муниципальную амнистию
В Ярославской области пока проголосовали около 6 процентов избирателей