В Ярославской области впервые проводится фестиваль музыкальных оркестров

СЕГОДНЯ 18:30 2019-09-09T18:30:29+03:00

Мероприятие продлится на территории Ярославской области до 12 ноября. Фото: Правительство Ярославской области

Первым в концертной программе стал оркестр под управлением Юрия Башмета

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В ярославской области впервые открылся фестиваль музыкальных оркестров «Фантастическая симфония». Мероприятие продлится в регионе до 12 ноября. Первым в концертной программе стал Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

- В продолжение программы фестиваля 24 сентября в Ярославле впервые выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. – Позднее, 5 октября в концертном зале имени Собинова выступит Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением Анатолия Оселкова.

Завершением фестиваля станет выступление Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, которое запланировано на 12 ноября. Стоит отметить, что концерт данного коллектива проводится в Ярославле впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU