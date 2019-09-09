2019-09-09T17:39:38+03:00
Общество

В Ярославской области введут «Культурный норматив школьника»

Регион вошел в число пилотных для реализации новой федеральной программы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославские дети станут культурнее.Ярославские дети станут культурнее.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ярославской области стартовал пилотный федеральный проект «Культурный норматив школьника». Кроме нашего региона в программу вошли еще 9 регионов.

- Это новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения РФ, которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России, – рассказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – У школьников появятся дополнительные возможности для знакомства с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, с шедеврами литературы, кинематографии, архитектуры.

Предполагается, что к культуре ребят будут приобщать, выводя их на выставки, в музеи, театры, кинопоказы. А потом они будут делиться своими впечатлениями в бумажном или электронном дневнике.

В департаменте подчеркнули, что участие в проекте – добровольное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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