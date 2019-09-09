Ярославцу, пытавшемуся откупиться от полиции, грозит восемь лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-09T17:01:21+03:00

Опасаясь лишения прав, обвиняемый достал 15 тысяч рублей и предложил их сотруднику полиции. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Во время совершения преступления мужчина был пьян

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В Ярославле перед судом предстанет 43-летний житель Красноперекопского района города, который обвиняется в попытке дачи взятки должностному лицу. Установлено, что в июле 2019 года преступник, будучи пьяным, возвращался на машине домой.

- Подъезжая к дому, он был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые определив у мужчины наличие алкогольного опьянения, стали составлять на него протокол об административном правонарушении, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Понимая, что он будет лишен водительского удостоверения, обвиняемый достал 15 тысяч рублей и предложил их сотруднику полиции.

Попытка дачи взятки была зафиксирована камерой наблюдения. За совершение данного преступления мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU