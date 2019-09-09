Ярославец нашел на улице банковскую карту и прошелся по кафе и магазинам

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-09T16:54:30+03:00

Со счет пропало более 3 тысяч рублей Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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У 31-летнего жителя Дзержинского района пропала банковская карта, а потом с нее кто-то снял деньги. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 19-летний ярославец. Он нашел карту на улице и сразу же стал тратить средства. В кафе и магазинах молодой человек оставил более 3 тысяч рублей.

– Подразделением дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU