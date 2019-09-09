Приставы забрали у клиники стоматологическое кресло за долги
Задолженность составила более 100 тысяч рублей
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославская стоматология задолжала по налогам 102 тысячи рублей. Начались длительная судебная тяжба, а после этого было принято решение о принудительном списании долга.
Судебные приставы приехали в клинику вместе с налоговыми инспекторами, и арестовали медицинское оборудование и кресло стоматолога.
Теперь у организации есть всего 10 дней, чтобы погасить долг.
– По истечении этого срока будет назначена оценка имущества, а затем оно будет передано на принудительную реализацию, – сообщили в УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU