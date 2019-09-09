Приставы забрали у клиники стоматологическое кресло за долги

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-09T16:35:53+03:00

Задолженность составила более 100 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Ярославская стоматология задолжала по налогам 102 тысячи рублей. Начались длительная судебная тяжба, а после этого было принято решение о принудительном списании долга.

Судебные приставы приехали в клинику вместе с налоговыми инспекторами, и арестовали медицинское оборудование и кресло стоматолога.

Теперь у организации есть всего 10 дней, чтобы погасить долг.

– По истечении этого срока будет назначена оценка имущества, а затем оно будет передано на принудительную реализацию, – сообщили в УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU